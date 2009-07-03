Донну міну знищили у Форосі

Рятувальники знищили виявлену дайверами в морі неподалік від берега в Тихій бухті у Форосі (Крим) авіаційну донну міну АМД-500.

Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, за допомогою спеціальних понтонів міну підняли і відбуксирували в море.

«Міна знищена на відстані 250 м від берега і на глибині 12 м», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Щоб уникнути виникнення надзвичайної ситуації, 2 липня співробітники міліції евакуювали відпочиваючих у радіусі 500 м - можливому радіусі розльоту осколків міни. «В результаті операції жертв і потерпілих немає», - додали в МНС.

Як повідомлялось, міну часів Другої світової війни дайвери виявили наприкінці червня за 10 м від берега. Незважаючи на довге перебування в морській воді, міна добре збереглася. За словами фахівців, знищувати її на місці виявлення було небезпечно, оскільки невелика глибина не утримала б силу вибуху, могли постраждати пляжі та будови, що стояли на березі.