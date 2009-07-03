Кримом зацікавився Брюссель

Україна веде переговори з Європейським Союзом щодо економічної підтримки Автономної Республіки Крим.

За два тижні в Брюсселі планується проведення зустрічі з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні у Сімферополі на нараді з питань розвитку автономії.

"У середині липня у нас буде зустріч з питання економічного розвитку в Криму. Досягнута домовленість на рівні керівництва Європейської комісії, зокрема, домовленість з єврокомісаром пані ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, в рамках співробітництва України з Європейським Союзом розробляється ряд взаємовигідних проектів співпраці. Серед іншого Президент повідомив, що декілька місяців тому був розпочатий діалог з ЄС про окрему програму для економічного розвитку Криму.

“Цю програму найближчим часом розглядатиме Європейський Союз, з цього приводу була організована делегація послів ЄС, проговорюється питання про відкриття відповідних офісів для обслуговування різного роду проектів, як регіональних, так і для малого й середнього бізнесу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також він повідомив, що сьогодні Україна розробляє ряд пропозицій по економічних проектах в рамках співпраці “Східне партнерство”. В.ЮЩЕНКО наголосив, що йому б хотілось, аби Крим зайняв важливе місце в цих проектах.

За його словами, кримська влада має зробити все можливе для інвестиційної привабливості території. При цьому, підкреслив Президент, Крим повинен стати привабливим не тільки для українського бізнесу, а й для міжнародних інвесторів.

"Для мене, як для Президента, і я хочу відверто сказати, Крим - це окремий пріоритет, адже Крим має спеціальні можливості, Крим цікавий не лише для національного капіталу, він цікавий для всієї Європи", - додав В.ЮЩЕНКО.