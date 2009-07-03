Президент запевняє, що не піариться на кримських татарах

Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що його доручення Генпрокуратурі і Службі безпеки України розглянути можливість порушення справи за фактом депортації кримських татар та інших народів вмотивоване прагненням встановити історичну справедливість щодо цих подій та не пов`язане з майбутніми виборами.

«Не повинно йтися про піар, про якісь вибори», – сказав глава держави журналістам у Сімферополі.

За словами ЮЩЕНКА, дати адекватну оцінку насильницькому виселенню народів у 1944 році – означає виробити імунітет нації від таких трагедій.

«Відбирали за національною ознако, за паспортом. Якщо ти вірменин, тобі не місце в Криму, якщо ти болгарин, тобі не місце в Криму, якщо ти представник кримськотатарського народу, тобі не місце в Криму, якщо ти німець, тобі не місце в Криму, якщо ти грек, тобі не місце в Криму. А вам не здається, що далі може бути черга будь-якої іншої нації?», – сказав він.

ЮЩЕНКО також наголосив, що люди мають знати тих, хто виконував наказ про депортацію.