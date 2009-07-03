Мотоцикліст збив інспектора ДАІ

У Севастополі водій мотоцикла «Сузукі» збив інспектора Державтоінспекції.

Як повідомили у прес-службі відділу ДАІ Севастополя, 25-річний мотоцикліст біля зупинки громадського транспорту не виконав вимоги інспектора про зупинку, які подавалися за допомогою жезла, що світиться, і свистка, увімкнув світло фари, різко збільшив швидкість руху і здійснив наїзд.

Після цього мотоцикліст намагався втекти з місця події, але виїхав на ліве узбіччя, не впорався з керуванням, перекинувся і був затриманий.

Інспектора ДАІ доставлено у лікарню з численними травмами.