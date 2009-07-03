Ющенко: ми – не байстрюки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає історію, мову, культуру країни й цілісність її території головними атрибутами для збереження державності.

Про це глава держави заявив увечері в п`ятницю в кримському телеефірі.

«Найбільша проблема, мені здається, для Криму й, можливо, деякої частини української нації – зрозуміти, що ми є державною нацією», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив: важливо усвідомити те, що «ми з благословення божого й з великими зусиллями стали незалежною країною», важливо любити Батьківщину. «Ми – не байстрюки, яких підкинули, в яких немає племені, волі, культури, традицій», – підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні держави гинуть не через те, що приходить армія та їх окупує, а гинуть через те, що «втрачають атрибути», на яких «стоїть» держава. «А атрибути прості: наша спільність, наша територія, її цілісність, цілісність лінії кордону. Третє – наша мова, четверте – наша культура, п`яте – наша історія, без якої ніколи не буває нації», – сказав глава держави.

На його думку, найбільша мрія будь-якої нації – «мати свою батьківщину, мати свою державу». «Держава – це не перекотиполе, яке може жити в чужій історії, забути свою, спілкуватися на тему культури без шанування (до свого) коріння, дивитися на свою історію очима сусіда, а не власними очима», – підкреслив Президент. В.ЮЩЕНКО додав, що держава також неможлива без армії, конкурентної економіки та політики безпеки.