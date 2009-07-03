Затриманого за хабар депутата відпустили під підписку про невиїзд

Гагарінській районний суд Севастополя звільнив з-під варти під підписку про невиїзд затриманого 24 червня при отриманні хабара в розмірі 55 тисяч доларів депутата Севастопольської міськради Сергія СМОЛЬЯНІНОВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в міськраді Севастополя.

За інформацією співрозмовника агентства, слідство, що проводиться прокуратурою міста, триває, на сьогодні поки не відома дата судового засідання, на якому депутату буде пред`явлено звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня прокуратурою міста Севастополя проти депутата Севастопольської міськради було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Як заявили в прокуратурі, «хабарника затримано на місці злочину після отримання 55 тисяч доларів США за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га в межах Севастополя».