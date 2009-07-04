До 10 мільйонів відпочивальників може у перспективі прийняти Крим

Крим щорічно відвідують близько 6 мільйонів відпочивальників і туристів, у перспективі їх кількість може збільшитися до 10 мільйонів, заявив голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА.

«Крим – це курортна територія національного, в перспективі і світового значення, – сказав прем`єр. – Щорічно з метою відпочинку, лікування й туризму відвідують (Крим) близько шести мільйонів людей, у перспективі кількість відпочивальників може досягнути десяти мільйонів».

За даними В.ПЛАКІДИ, сьогодні Крим надає третю частину туристських послуг від їх загального обсягу в Україні.

Прем`єр автономії повідомив, що ресурсний потенціал автономії «включає понад три тисячі об`єктів природного і антропогенного характеру». «У республіці є всі можливості для розвитку нетрадиційних форм туризму: скелелазіння, дайвінг, спелеологічний, велосипедний, кінний, мисливський, науковий», – сказав він. Керівник Радміну додав, що новими перспективними напрямами в розвитку туріндустрії є зелений, етнічний і етнографічний туризм.

В.ПЛАКІДА назвав перспективним напрямом інвестування в санаторно-курортну і туристичну галузь комплексне освоєння рекреаційних територій із створенням сучасної інженерної інфраструктури.

Голова Радміну заявив, що надходження до бюджетів від курортних регіонів «щорічно зростають». Так, відзначив він, у 2008 році «вони збільшились на 489,5 млн. грн.». – до більш як 2 млрд. грн.