Літак з 92 пасажирами здійснив аварійну посадку в Сімферополі

В аеропорту Сімферополя у суботу в 16:06 здійснив аварійну посадку літак Ту-154 з 92 пасажирами та 11 членами екіпажу.

О 14:02 літак, який виконував рейс Сімферополь - Санкт-Петербург, вилетів із сімферопольского аеропорту. Під час перших хвилин польоту з’ясувалося, що стійка шасі не складається.

Командир російського екіпажу Сергій БОГАТОВ вирішив, що Ту-154 не здійснюватиме рейс, а виробить пальне в повітрі та здійснить посадку в Сімферополі.

Посадка здійснювалася на злітну смугу, залиту піною.

Літак непошкоджений, пасажири та члени екіпажу почуваються нормально.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала командиру та екіпажу за майстерність, повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату уряду.

Глава Кабміну також подякувала міністру з питань надзвичайних ситуацій України Володимиру ШАНДРІ, працівникам кримського МНС та сімферопольського аеропорту, які миттєво відреагували на позаштатну ситуацію.