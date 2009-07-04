45 морських офіцерів випустились з севастопольського інституту

Урочиста церемонія випуску лейтенантів відбулась сьогодні в Севастопольському військово-морському інституті імені П.С.Нахімова.

Як передає кореспондент УНІАН, 45-х молодих офіцерів привітали командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ, перший командувач українських ВМС, віце-адмірал запасу Борис КОЖИН, ветерани флоту. Вони вручили погони молодим офіцерам.

В церемонії випуску також взяли участь представники місцевих органів влади, громадськості міста, рідні випускників.

Планується, що у неділю, під час святкування Дня флоту України, цим лейтенантам на площі Нахімова за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА буде вручено дипломи та морські кортики.

І.ТЕНЮХ під час виступу на урочистому мітингу зазначив, що командування ВМС докладає значних зусиль для того, щоб сьогоднішні лейтенанти служили на нових кораблях. «Хочу сказати, що робота з проектування нового, найсучаснішого корабля підходить до завершення», - сказав адмірал.

За його словами, згідно технічного проекту, корабель класу «Корвет» за водотоннажністю відповідатиме легкому фрегату (2,5-3 тис.тон) і буде оснащений найсучаснішим обладнанням, зброєю. Адмірал висловив сподівання: «Ви будете мати можливість через років 3 ступити на палубу перших чотирьох таких кораблів».