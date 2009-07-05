Причина несправності одного із шасі ТУ-154 встановлюється

85 пасажирів літака ТУ-154, який напередодні здійснив аварійну посадку в Сімферополі, вилетіли сьогодні вночі до Санкт-Петербурга на «Боїнгу 737-500».

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, літак, який у суботу вилетів о 14.02 із Сімферополя до Санкт-Петербурга, через неполадки із шасі здійснив аварійну посадку в сімферопольському аеропорту.

На борту ТУ-154 перебували 92 пасажири, зокрема четверо дітей, і 11 членів екіпажа.

Було здійснено декілька спроб посадити літак, зрештою, о 16.05 він приземлився без ушкоджень. Жертв і постраждалих серед пасажирів і екіпажу немає.

«Перед здійсненням аварійного приземлення на злітну смугу за допомогою двох автомобілів аеродромного гасіння аеропорту нанесли пінну подушку», - додали в МНС.

Для забезпечення аварійної посадки було задіяно 53 людини - особовий склад мобільно-оперативної групи кримського МНС, 11 одиниць техніки міністерства, 25 машин «швидкої допомоги», техніка аеропорту.

Причина несправності одного із шасі встановлюється.

85 пасажирів, з них двоє дітей, вилетіли в аеропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) на літаку «Боїнг» сьогодні о 02.02.

В МНС з посиланням на співробітників аеропорту повідомили, що серед пасажирів ТУ-134 були й ті, хто після аварійної посадки літака хотіли дістатися додому на залізничному транспорті.