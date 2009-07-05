Україна святкує День флоту

У Севастополі святкують День флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах бере участь Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО.

Святкування розпочалося з урочистого підйому прапорів Військово-морських сил України і прапорів розцвічування на кораблях та у військових частинах флоту.

ЮЩЕНКО разом із шефськими делегаціями регіонів України, керівництвом Міністерства оборони, командуванням ВМС України, керівництвом міста і громадськістю поклав вінок до Вічного вогню на Меморіалі героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років.

Президент на катері здійснив обхід кораблів, що вишикувалися для проведення параду у Севастопольській бухті.

Глава держави висловив віру у те, що «у досяжному майбутньому ми переведемо військовий флот на виключно професійну основу і повною мірою відродимо торговельний, пасажирський і риболовний флоти України».

За словами ЮЩЕНКА, «Україна за своїм географічним положенням, за своїм політичним, економічним потенціалом є і зобов’язана бути великою морською державою». Це, як вважає Президент, «справа нашої національної честі, це завдання - один із пріоритетів державної політики, навіть у сьогоднішній час економічної кризи».

Як сказав Президент, «ми велика і сильна держава, наш флот - це наша велика впевненість і наша гордість, це непохитна опора свободи, миру і доброго майбутнього всієї України».