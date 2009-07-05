Ющенко завершив поїздку до Криму
12:45, 05 липня 2009Крым
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Президент відбув до Києва
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив триденну робочу поїздку до Автономної Республіки Крим і відбув до Києва.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Сімферополі В.ЮЩЕНКО провів нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні, а ввечері взяв участь у спеціальному проекті «Нова конституція – наш спільний крок до майбутнього» у прямому ефірі ТРК «Чорноморська».
5 липня у Севастополі глава держави взяв участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.
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