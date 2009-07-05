Севастополь не хоче до автономії

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає недоцільним включати Севастополь до складу кримської автономії, як це пропонує Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи ідею глави держави, В.САРАТОВ сказав: «Севастополь має особливий статус вже практично 200 років, дещо менше. І за цей час склалася, якщо хочете, спільність. Спільність тих людей, які живуть в цьому місті».

Аргументуючи свою думку, керівник міськради підкреслив: «Севастополь сьогодні не має багатьох проблем, які є в Криму. Ну, зокрема, ті ж національні проблеми. Бажання якоїсь адміністративної реформи… Якщо бути чесним, незрозуміло, що вона дає, вирішити ось цю проблему Севастополя. На мій погляд, вона працюватиме проти Севастополя. Я готовий по цій позиції сперечатися».

Як повідомляв УНІАН, ЮЩЕНКО у п`ятницю в кримському телеефірі, де він презентував свій проект змін до Конституції, запропонував віднести місто Севастополь, яке зараз має «загальнонаціональний статус», до компетенції влади автономії.

Згідно чинної Конституції України, Севастополь, як і Київ, має особливий статус.