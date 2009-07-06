У лісах Криму оголошено режим високої пожежонебезпеки

У кримських лісах зберігається надзвичайна рлжежонебезпека.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

«До 7 липня в лісах Криму зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека», - йдеться у повідомленні МНС.

Напередодні у Великій Ялті, в Алупкінському лісництві горів низовий ліс на площі 0,09 га. Пожежу локалізовано, її причини встановлюються.