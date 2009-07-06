Тимошенко подарували зірку на небі
16:06, 06 липня 2009Крым
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Мери малих міст прогнулися
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО отримала у подарунок від Асоціації малих міст України зірку, названу її іменем, яка знаходиться у сузір`ї Стрільця.
Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідний сертифікат на право володіння зіркою прем`єр-міністру вручив мер міста Українка Павло КОЗИРЄВ під час Всеукраїнської конференції Асоціації малих міст України.
Ю.ТИМОШЕНКО народилася 27 листопада 1960 року під знаком зодіаку Стрілець.
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