Помер автор роману «Острів Крим»

У Москві на 77-му році життя помер відомий російський письменник Василь Аксьонов.

Про це повідомив РІА Новости завідувач відділенням реабілітації НДІ нейрохірургії при госпіталі імені Бурденка Володимир НАЙДІН, який довгий час був лікарем письменника.

”Він знаходився у важкому стані останнім часом в московських клініках після одержаної в автокатастрофі травми. Він помер в другій половині дня у понеділок”, - сказав співрозмовник агентства.

В.Аксьонов - автор таких творів, як ”Апельсини з Марокко”, ”Острів Крим”, ”Опік”, ”Московська сага” та багатьох інших.