Куніцин: російські ЗМІ знайшли привід для інформаційної війни

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявляє, що деякі російські засоби масової інформації використали святкування Дня флоту України в місті як привід для інформаційної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на брифінгу.

С.КУНІЦИН відзначив, що його «дивують деякі журналістські вислови, особливо це стосується деяких російських ЗМІ. Я сьогодні проаналізував заголовки, типу «Жителів міста на свято не покликали», «Російські прапори викликали бурхливу реакцію Президента», потім інформацію про російський прапор в 28 метрів, якого ... ніхто не бачив».

У зв`язку з цим С.КУНІЦИН висловив переконання, що «окремі ЗМІ спробували перетворити свято на інформаційну війну».

Він також відзначив, що «ніяких надзвичайних заходів» (з обмеження пересування людей у місті під час святкування Дня флоту України - УНІАН) не було. Були прийняті звичайні заходи безпеки для приїзду глави держави».

С.КУНІЦИН нагадав про заходи безпеки під час приїзду до Севастополя екс-Президента Росії Володимира ПУТІНА. «Ось тут, на даху лежали снайпери, і співробітників адміністрації змусили зняти годинник і блискучі коштовності з жінок, оскільки снайпери начебто працювали на ураження, і люди досі не забули тих заходів безпеки», - сказав він.

При цьому голова міськадміністрації додав, що в день Військово-морських Сил РФ, який щороку відзначається в останню неділю липня, не всі охочі можуть вийти на Графську пристань, поки командуючий ЧФ приймає парад.

За словами С.КУНІЦИНА, «ЮЩЕНКО і його служба держохорони набагато менші застосовують заходи безпеки, ніж, скажімо, російський Президент. А я за час роботи прем`єр-міністром Криму бачив тут дуже багато керівників. Тому можу порівняти. І коли на цьому намагаються зробити політику, я вважаю, що це, загалом, дурість. Тому Президент ніяких 28-метрових прапорів не бачив, він залишився задоволений, я в машині їхав з ним, проводжав до вертолітного майданчика. Він відзначив, що місто дуже чисте, що моряки - і військові, і цивільні - продемонстрували хороший дух».

«І найголовніше, - заявив керівник міста, - свято пройшло на високому рівні». Він із задоволенням наголосив, що з шефською допомогою до моряків приїхали представники 22 областей України. На концерті на площі Нахімова і на феєрверку було понад 10 тисяч осіб. Тому, на думку С.КУНІЦИНА, ні про які обмеження не можна говорити.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Севастополі відзначали День флоту України. У святкових заходах взяв участь Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України В.ЮЩЕНКО.