Музей сестер Цвєтаєвих створили у Феодосії

Музей Марини і Анастасії Цвєтаєвих відкрився у Феодосії.

«Така довгождана подія зібрала шанувальників їхньої творчості з Києва, Дніпропетровська, Москви, Санкт-Петербурга», – повідомила головний фахівець по зв`язках із ЗМІ виконавчого комітету міської ради Феодосії Ганна ТРОФИМОВА.

В експозиції представлені архівні фотографії і старовинні речі. Колекція, яка відображає феодосійсько-коктебельский період життя і творчості сестер Цвєтаєвих, збиралася по крихтах, допомагали спонсори і дарувальники, розповіла Г.ТРОФИМОВА.

За її словами, відкриття музею чекали довго – заважала відсутність грошей. Поки що завершена перша черга ремонтних робіт. «У перспективі ми сподіваємося, що з`явиться ще зал-галерея, де зможуть проходити вечори і виставки. Там же розміститься експозиція про пізні роки життя сестер Цвєтаєвих», – зазначили співробітники музею.