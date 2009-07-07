ЗМІ «дали» людині Ющенка в Севастополі медаль Шухевича

Глава міськдержадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН не отримував медаль Романа Шухевича.

«Ніхто мене такою медаллю не нагороджував», – здивувався він, відповідаючи на запитання журналістів. За даними прес-служби адміністрації, інформацію про «нагородження» розповсюдили ряд інтернет-видань.

Депутат міськради Олексій КИСЕЛЬОВ, якому, за версією ЗМІ, і передали «медаль для КУНІЦИНА», також здивувався: «Все вийшло, як в анекдоті. Пам`ятаєте? ”Рабинович выиграл в лотерею миллион! – Ну да, только не Рабинович, а Иванов, и не в лотерею, а в “козла”, и не миллион, а пять рублей, и не выиграл, а проиграл”. Мені не передавали, але показували цю нагороду, і призначалася вона не Сергію КУНІЦИНУ, а зовсім іншій людині... Журналістам я б порадив збирати інформацію, а не плітки по місту».