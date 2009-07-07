Янукович вважає нереальним дострокові вибори Ради

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає нереальним проведення дострокових виборів Верховної Ради України.

«Час проведення дострокових парламентських виборів вже пройшов. Зараз це вже нереально», - сказав він сьогодні журналістам у Керчі.

ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Партії регіонів інша мета. «Ми не ставимо перед собою мету дострокових парламентських виборів. Ми ставимо перед собою мету швидкого відсторонення цієї команди від влади», - сказав лідер регіоналів.

За його словами, це можна зробити на майбутніх президентських і парламентських виборах. «Я вважаю, що сьогодні всі політики повинні об`єднатися й поставити одне питання: влада, яка сьогодні не має довіри народу, повинна піти. А це може зробити народ на майбутніх парламентських і президентських виборах», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Луганську ЯНУКОВИЧ заявляв, що Президент Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинні дати згоду на проведення в Україні одночасно президентських і парламентських виборів, що дозволить заощадити кошти в умовах кризи.