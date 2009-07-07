Високий чин в МНС погорів на хабарі
17:34, 07 липня 2009Крым
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Ведеться слідство
Прокуратура пред`явила кримському співробітнику Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій звинувачення в отриманні хабара, пов`язаному з його вимаганням.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, працівник Сакського районного відділу МНС одержав 1 тисячу доларів хабара. «Таку суму заступник начальника відділу – начальник відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності вимагав за підписання паспортів тимчасових об`єктів, розташованих у регіоні», – зазначили у прес-службі.
Дії співробітника МНС кваліфіковані за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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