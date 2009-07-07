Високий чин в МНС погорів на хабарі

Прокуратура пред`явила кримському співробітнику Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій звинувачення в отриманні хабара, пов`язаному з його вимаганням.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, працівник Сакського районного відділу МНС одержав 1 тисячу доларів хабара. «Таку суму заступник начальника відділу – начальник відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності вимагав за підписання паспортів тимчасових об`єктів, розташованих у регіоні», – зазначили у прес-службі.

Дії співробітника МНС кваліфіковані за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.