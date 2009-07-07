Працівникам кримського інституту бізнесу шиють справу

Кримінальну справу за фактом одержання хабарів та службового підроблення, вчинених посадовими особами Кримського інституту бізнесу, порушено прокуратурою автономії.

"Гривні, а іноді й валюту за зміну оцінки в атестаті отримували вузівські працівники. Зокрема, вони внесли зміни до документів про проходження студенткою-заочником практики і складання державних іспитів", - йдеться у повідомленні прес-служби наглядового відомства.

Працівникам інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.368, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Організовано досудове слідство.