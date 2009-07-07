Росія не віддасть Україні маяки

Росія не планує повертати Україні навігаційно-гідрографічне майно, яке використовується Чорноморським флотом, до завершення інвентаризації.

Як повідомили у Департаменті інформації і преси МЗС РФ, про це заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання ЗМІ у зв`язку із заявою МЗС України про невиконання Чорноморським флотом рішень українських судів про повернення українській країні об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях.

«Якщо сказати правду, то нам незрозуміла мета цієї заяви. Українській стороні добре відомо, що російська сторона постійно закликає її поважати міжнародне право, яке зокрема за законодавством України (ст.17 закону про міжнародні договори України) має пріоритет перед національним законодавством», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він відзначив, що в двосторонній угоді про статус та умови перебування ЧФ Росії на території України недвозначно вказано, що «порядок використання сторонами системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях визначається окремою угодою» (пункт 5 статті 8). Про регулювання цих питань українським законодавством в угоді нічого не сказано, заявив він.

«А твердження про те, що радіонавігаційна станція «Марс-75» в Генічеську нібито не перебуває в оренді Чорноморського флоту, принаймні поспішне і нічим не обгрунтоване. Українській стороні добре відомо про те, що одним із напрямів переговорного процесу щодо Чорноморського флоту є інвентаризація земельних ділянок і об`єктів державного майна України, переданих у користування Чорноморському флоту Російської Федерації на території України. Доки ця робота не завершена, говорити про належність того чи іншого об`єкту будь-якій стороні просто не коректно, тим паче намагатися вирішувати ці питання шляхом ухвалення односторонніх судових рішень», - заявив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він також упевнений, що безпідставним і неправильним є твердження про те, що «об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавання, зокрема радіонавігаційна станція «Марс-75», є державною власністю України і не підлягають оренді.

За його словами, насправді російська сторона не оспорює, що подібні об`єкти перебувають у власності України, проте це зовсім не є підставою неможливості їх оренди Чорноморським флотом РФ.

«Початковий перелік таких об`єктів міститься в Додатку 2 до Угоди між Російською Федерацією і Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту. А остаточне його узгодження повинне відбутися в рамках двосторонньої Угоди про навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавання в Чорному й Азовському морях», - сказав він.

А.НЕСТЕРЕНКО додав, що використання станції «Марс-75» Чорноморським флотом жодним чином не завдає і не може завдавати збитків безпеці мореплавання в цьому районі.

«В зв`язку з цим некоректність заяви МЗС України, що грунтується на надуманих, не підкріплених юридично думках, нічого окрім подиву не викликає. На жаль, як видно, українська сторона не прагне до об`єктивного аналізу ситуації», - заявив А.НЕСТЕРЕНКО.