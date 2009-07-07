У Криму не відкриті 18 пляжів

18 з 329 пляжів в Автономній Республіці Крим не відкриті, повідомила сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

"Вони не відкриті, оскільки не мають на даний час дозвільних документів", - уточнює МОЗ.

У Севастополі працює 8 зареєстрованих пляжів (6 пляжів та 2 зони рекреації - "Любимівка" та "Золотий пляж" у Балаклаві).

У Криму досліджено 166 проб морської води, у Севастополі - 11. Відхилень від стандарту на цьому тижні не виявлено.