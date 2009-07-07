Сезони високого мистецтва відкриваються в Євпаторії

«Сезони високого мистецтва» - концерти симфонічної музики, оперні і балетні вистави стартують 10 липня в Євпаторії.

Ввечері просто неба на Театральній площі відкриється свято класичної музики «Море. Музика. Натхнення».

Перед глядачами виступлять лауреати міжнародних конкурсів, солісти Національної опери, народні і заслужені артисти України. Вони виконають класичні українські, іспанські і італійські романси. Прозвучать також арії з опер «Самсон і Даліла», «Вкрадене щастя», «Тангейзер», «Русалка», «Іспанське болеро» та інші шедеври світової класичної опери.

Для гостей на площі буде розставлена одна тисяча стільців, повідомляє євпаторійський портал Каламіт.