Сезони високого мистецтва відкриваються в Євпаторії
20:00, 07 липня 2009Крым
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Море. Музика. Натхнення
«Сезони високого мистецтва» - концерти симфонічної музики, оперні і балетні вистави стартують 10 липня в Євпаторії.
Ввечері просто неба на Театральній площі відкриється свято класичної музики «Море. Музика. Натхнення».
Перед глядачами виступлять лауреати міжнародних конкурсів, солісти Національної опери, народні і заслужені артисти України. Вони виконають класичні українські, іспанські і італійські романси. Прозвучать також арії з опер «Самсон і Даліла», «Вкрадене щастя», «Тангейзер», «Русалка», «Іспанське болеро» та інші шедеври світової класичної опери.
Для гостей на площі буде розставлена одна тисяча стільців, повідомляє євпаторійський портал Каламіт.
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