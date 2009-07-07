Путін відправив «вовків» до Севастополя (фото, відео)

Прем`єр Російської Федерації Володимир ПУТІН побажав байкерам провести фестиваль у Севастополі 10-11 липня на найвищому рівні і подарував їм великий прапор РФ.

«Хочу подарувати прапор в дорогу, щоб він вас зберігав і допомагав», - сказав ПУТІН учасникам шоу - представникам російського мотоклубу «Нічні вовки».

Зі свого боку «Нічні вовки» вручили ПУТІНУ картину з емблемою клубу, повідомляє прес-служба глави уряду РФ.

Лідер «Нічних вовків» Олександр ЗАЛДОСТАНОВ розповів ПУТИНУ про 13-е міжнародне байк-шоу, яке пройде в Севастополі і буде присвячене Чорноморському флоту і 65-ій річниці звільнення міста.

«Прем`єру показали на карті автодоріг маршрут мотопробігу, який пройде через Орел, Курськ та інші російські і українські міста», - йдеться у повідомленні. Байкери попросили прем`єра розписатися на карті, що ПУТІН і зробив.

Крім того, «Нічні вовки» показали главі уряду свої мотоцикли.

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