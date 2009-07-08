Дельтапланеріста зняли з дерева

Рятувальники надали допомогу дельтапланерісту, який повис на дереві на південному схилі гори Ай-Петрі в районі Ялти, та віндсерфінгісту, якого віднесло в море в східному Криму, повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

«Дельтапланеріст, 1978 року народження, повис на дереві і самостійно не міг спуститися», - сказано в повідомленні. Рятувальники МНС Ялти за допомогою альпіністського спорядження зняли його з дерева, з висоти 25-ти метрів. Стан потерпілого оцінюється як задовільний.

Тим часом, громадянин Росії, 1981 року народження, не впорався з управлінням віндсерфінгу. На допомогу росіянину відправилися матроси-рятувальники з міста Щолкино. На моторному човні постраждалого доставили на берег. Допомоги лікарів він не потребував.