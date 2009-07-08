Поїзд Київ – Сімферополь збив жінку
10:20, 08 липня 2009Крым
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Померла в машині «швидкої допомоги»
Жінка загинула від травм, одержаних під час наїзду поїзда на станції «Сімферополь» у Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
«Поїздом сполученням ”Київ – Сімферополь” була травмована жінка, 1952 року народження», – сказано в повідомленні.
Потерпіла померла в машині «швидкої допомоги» дорогою до лікарні.
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