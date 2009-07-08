Поїзд Київ – Сімферополь збив жінку

Жінка загинула від травм, одержаних під час наїзду поїзда на станції «Сімферополь» у Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

«Поїздом сполученням ”Київ – Сімферополь” була травмована жінка, 1952 року народження», – сказано в повідомленні.

Потерпіла померла в машині «швидкої допомоги» дорогою до лікарні.