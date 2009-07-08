Вступ України до НАТО більше не стоїть на порядку денному – ЗМІ

Деякі впливові німецькі ЗМІ, аналізуючи результати візиту Президента США Барака ОБАМИ до Російської Федерації, роблять висновок, що вступ України або Грузії до НАТО більше не стоїть на порядку денному.

Про це йдеться у прес-огляді німецьких друкованих видань, підготовленому “Німецькою хвилею”. Радіостанція відзначає, що у Німеччині активно коментують хід і результати переговорів у Москві президентів США та РФ Б.ОБАМИ і Дмитра МЕДВЕДЄВА, при цьому акцент робиться на чиннику України.

Берлінська газета Die Welt пише, що задекларовані Б.ОБАМОЮ прагнення до ядерного роззброєння чи без’ядерного світу важливі йому не самі по собі, а як засіб досягнення мети. Американському Президенту потрібна довіра Росії, щоб натиснути на іранський режим, вирішити проблеми логістики у забезпеченні міжнародного контингенту сил в Афганістані та вгамувати “немиролюбних” на кшталт Північної Кореї, впевнена газета. Заради цього Б.ОБАМА готовий піти на поступки: формально право вето Москви на розширення НАТО відкидається, але вступ Грузії або України більше не стоїть на порядку денному, констатує Die Welt.

Мюнхенська газета Süddeutsche Zeitung вважає, що “від теми ядерного роззброєння віє нафталіном”. Б.ОБАМА потребує швидкого зовнішньополітичного успіху, а Росія - повернути собі роль глобальної держави, пише видання, уточнюючи, що “Росія чекає від США стриманості у зоні свого безпосереднього сусідства (особливо в Україні). ОБАМА обслуговує ці державницькі амбіції, коли він облагороджує Москву стратегічними переговорами про роззброєння”.

Газета Stuttgarter Zeitung додає: “Б.ОБАМА повинен зрозуміти, що є теми, які настільки торкаються національних інтересів Росії, що позиція Москва буде непохитною, зокрема, щодо членства в НАТО України”.

Новий старт цілком можливий, зазначає газета, але передусім у питаннях Афганістану чи Ірану.