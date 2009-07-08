Мешканці Криму продавали автівки... по 1023 гривні

Співробітники податкової притягнули до декларування доходів громадян, які продали автомобілі за ціною значно нижчу за реальну вартість.

Як повідомила сьогодні прес-служба кримської податкової, торік в Криму продали автівки 11279 осіб: 10605 громадян (200 реалізовували авто протягом року більше одного разу) і 674 – суб`єкти господарської діяльності – фізособи.

1153 жителі Криму продали автотранспортні засоби через товарні біржі, сума отриманого доходу склала 1,18 млн. грн. «В середньому вартість однієї машини склала близько 1023 грн. Податковими органами Криму встановлено, що 258 громадян продали автомобілі за ціною значно нижчу за реальну вартість», - йдеться у повідомленні.

Зараз в результаті проведеної податківцями роботи 1307 фізичних осіб залучено до декларування доходів від продажу авто. Вони склали 2,4 млн. грн. Нараховані зобов`язання по податку з доходів фізосіб на суму 361,6 тис. грн.