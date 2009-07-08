Керч святкуватиме День рибалки

12:51, 08 липня 2009
Крым
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День рибалки святкуватимуть у Керчі в неділю, 12 липня, повідомляє прес-служба мерії. 

На набережній відбудуться спортивні змагання, свою продукцію покажуть підприємці, організації і народні умільці. Можна буде послухати духовий оркестр.

Ближче до вечора на набережній пройде розважальна програма «Грай, гармонь!», потім - концерт «Радуга Боспора» і шоу «Морська мана».  

В акваторії набережної буде організована вогненна феєрія, пройде святковий фейєрверк. 

Весь день в парку культури і відпочинку працюватимуть атракціони.

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