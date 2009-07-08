Справу депутата з Севастополя направлено до суду

Кримінальну справу стосовно депутата Севастопольської міської ради, який, за даними силовиків, вимагав 110 тисяч доларів хабара, направлено до суду.

24 червня співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання депутата міськради Сергія СМОЛЬЯНІНОВА. Він, за інформацією СБУ, вимагав у жителя Севастополя 110 тисяч доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки. Під час отримання першої частини хабара – 55 тисяч доларів – СМОЛЬЯНИНОВА було затримано.

25 червня прокуратурою Севастополя проти депутата було порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, за який передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Затримання й звинувачення депутата в отриманні грошей у вигляді хабара носять замовний характер, заявив адвокат СМОЛЬЯНИНОВА – голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України в місті Севастополі Андрій ТАРАСОВ.

"Прокуратурою Севастополя закінчено розслідування справи. Слідством встановлено, що депутат вимагав від представника житлово-будівельного товариства індивідуальних забудовників хабар у сумі 110 тисяч доларів США за сприяння у відводі товариству земельної ділянки площею майже 4 га під індивідуальне будівництво", – повідомила сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури України.