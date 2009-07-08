Суд відбив гуртожиток у комерсантів

Вищий господарський суд України скасував рішення, яким узаконено передачу акціонерному товариству гуртожитку в селищі Чорноморському в Криму.

Касаційне подання прокуратури задоволено. Наглядове відомство вказувало на невідповідність рішення чинному законодавству, повідомляє прес-служба.

Гуртожиток відійшов у приватну власність на підставі розпорядження райдержадміністрації. "Хоча орган місцевої влади не володіє повноваженнями щодо визначення права власності на майно державного житлового фонду. Такі об`єкти не підлягають відчуженню, а повинні переходити в комунальну власність", - заявили у прокуратурі.

Справу направлено на новий розгляд.