10 тисяч злочинів зафіксовано за півроку в Криму

За півроку в Криму зафіксовано 9961 злочин, що на 69 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ріст злочинності – 0,7%.

Правоохоронці пов`язують це із збільшенням рівня виявлення економічних злочинів. У поточному році їх виявлено 1331, на 46% більше, ніж за той же період у 2008 році.

Значний ріст злочинності зафіксовано в Красноперекопському, Сакському і Советському районах, повідомляє прес-служба прокуратури автономії.

Прокуратура додатково поставила на облік 566 злочинів. "Це ті факти, за якими працівниками органів міліції необгрунтовано відмовлено у порушенні кримінальних справ. Убачивши наявність складу злочину, наглядове відомство скасувало незаконні постанови, одночасно порушивши кримінальні справи", – йдеться у повідомленні прес-служби.