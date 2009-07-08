АМКУ порушив справу на виконком Білогірської міськради

Триває розслідування

Кримське відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками антиконкурентних дій виконкому Білогірської міської ради. Як з’ясувало відділення, міськрада затвердила тарифи на вивіз твердих побутових відходів, незважаючи на негативні висновки Державного комітету з контролю за цінами в Криму. Наразі триває розслідування, повідомила прес-служба АМКУ.

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