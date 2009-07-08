Шуфрич побив Льовочкіна через поїздку Януковича до Криму

У середу з депутатів Партії регіонів збирали по 1 тисячі гривень – на подарунок Віктору Януковичу, якому 9 липня виповнюється 59 років. Але свій подарунок Янукович вже отримав – перші шпальти газет, які розповідатимуть про бійку, що сталася між його депутатами.

Зазвичай в політичному кулачному з`ясуванні стосунків беруть участь "бойовики" з ворогуючих партій.

Наприклад, в 1990-х у парламенті билися Наталія Вітренко і Павло Мовчан, в 2003 з`ясовували стосунки за допомогою "шпильки" на туфлях і ліктів Юлія Тимошенко і Григорій Суркіс, або зовсім нещодавно в кулуарах РНБОУ Юрій Луценко показав свої навики Леоніду Черновецькому.

У середу вперше в сучасній політичній історії сталася бійка всередині однієї політичної сили. Пікантності додає те, що Нестор Шуфрич підняв руку на представника vip-групи "недоторканних" – улюбленця Януковича, заступника голови партії та керівника офісу лідера Сергія Льовочкіна.

Фракція Партії регіонів зібралася на своє засідання в "Зоряному". Зустріч була присвячена розподілу депутатів за виборчими округами та їх діям в період президентської кампанії.

Нудне двогодинне засідання пожвавішало після того, як Янукович вирішив розповісти про свої враження від поїздки до кримського міста Керч, де він побував напередодні. "Лідер" був ображений, що візит виявився недостатньо підготовленим.

– Розумієте, я їжджу туди не розважатися, а щоб почути людей. За цим округом у нас закріплений депутат Шуфрич. Він не просто не соізволив приїхати, а взагалі не з`являється там, - обурився Янукович.

Хоча він говорив серйозно, але загальний настрій у нього був не грізний. Але Шуфрич захотів відповісти.

– Та помовчи... – запропонував йому Янукович.

– Ні, я скажу! – почав розпалятися Шуфрич. – Якби я знав, що ви будете в Керчі, я би не просто полетів туди – я би вас зустрів!

Однак, за словами Шуфрича, він просто не знав про поїздку свого шефа в Крим.

– Але цими питаннями у вас займається Льовочкін, якому я руки не подаю, бо він моїх друзів називає "баригами"...

Шуфрич почервонішав, згадавши це інтерв’ю Льовочкіна журналу "Фокус", де він не підбирав епітетів на адресу братів Клюєвих.

– Те, що Льовочкін змінив свою "орієнтацію"... – Шуфрич явно хотів назвати свого візаві словом на букву "п", але обмежився евфемізмом. – То нехай це залишається на совісті Льовочкіна...

Янукович не очікував такого фіналу в засіданні фракції. Він спробував звести все на гумор.

– Я ж тобі казав – не виступай, я тебе лише як приклад навів... – звернувся він до Шуфрича.

Те, що Янукович перебував не в злобливому настрої, свідчило його бажання розповісти анекдот – про те, як депутати на відстані намагаються бути кураторами закріплених за ними виборчих округів.

– Знаєш, - звернувся Янукович до Шуфрича, - у вірменського радіо запитали: "Чи можлива любов на відстані?" На що вірменське радіо відповіло: "Можлива. Якщо довжина інструменту більша за відстань".

Під сміх присутніх на трибуну вийшов Льовочкін. Конфлікт, який можна було загасити жартом, розгорівся з новою силою.

– Якщо Нестора цікавлять графіки поїздок, то вони в інтернеті, - відповів йому Льовочкін на дорікання, чому Шуфрич не знав про візит лідера в Крим.

– А загалом я взяв собі за правило не відповідати на те, що коментує Шуфрич. Бо це народжується не в його голові, він лише інструмент в інших руках...

Присутні загигикали, пам’ятаючи, в якому сенсі Янукович щойно вживав слово "інструмент". Шуфрич був порівняний з тим самим місцем, яким, за словами живого класика, "чоловіки переважно гордяться".

Але завершити свою репліку Льовочкін захотів як примиритель.

– Шуфрич каже, що не подає мені руки. Але в нас на носі президентські вибори, то я пропоную все-таки руки один одному подавати.

Після цього фракційні збори практично завершилися. Депутати пішли на вихід з "Зоряного".

На першому поверсі, біля ресторану Шуфрич гукнув Льовчкіна, який порходив неподалік: "Сергію, можна тебе на секунду?"

Льовочкін озирнувся, і в цей момент... отримав удар кулаком в обличчя. За словами очевидців, потекла кров – Шуфрич поцілив у губу.

Від удару Льовочкін просів. Відповісти він не зміг – та й особливо не прагнув. Найближче до епіцентру подій був депутат Ельбрус Тедеєв, який за допомогою інших депутатів розвів бешкетників по кутках. Опоненти розійшлися. Ввечері Льовочкіна бачили на футболі, а телефон Шуфрича не відповідав на дзвінки.

Українська правда