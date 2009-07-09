Тимошенко підкинула Криму грошей

Кабінет міністрів України виділив додатково 2 млн. 650 тис. грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що відбувалося у Криму 25-29 червня.

"Щоб повністю компенсувати нанесену стихією шкоду, уряд виділив додаткові 2 млн. 650 тис. Цих коштів має вистачити всім постраждалим", - сказала міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Раніше було прийнято рішення про виділення 11,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків стихії. Прес-служба Мінпраці повідомляє, що на сьогодні 202 сім’ї отримали грошову допомогу на суму 216 тис. грн. Крім того, перераховані кошти на часткове відшкодування збитків сільгоспвиробникам Красноперекопського, Сакського та Роздольненського районів.

Однак, як зазначила ДЕНІСОВА, виділених коштів виявилося недостатньо.

"Сім’ї, у яких затопило будинки, були віднесені до третьої категорії постраждалих, відшкодування збитків за якою передбачено у сумі 3 тис. грн. Оскільки вода настільки пошкодила будинки, що косметичного ремонту було замало, тому й було прийнято рішення перевести ці сім’ї до другої категорії, виплати за якою передбачені у сумі 10 тис. грн.", - повідомила прес-служба Мінпраці.

Крім того, в процесі виплати допомоги було виявлено 75 власників земельних паїв, постраждалих від стихії. "Вони не відносяться до категорії сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, тому не потрапили до реєстру і не були враховані під час першого підрахунку збитків. Однак ці сім’ї зайняті виключно обробкою земельних паїв і втратили єдине джерело доходів. На відшкодування їх збитків потрібні додаткові 950 тис. грн.", - додала прес-служба.