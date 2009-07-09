Росіянин помер в морі в Криму
12:15, 09 липня 2009Крым
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Проводиться розслідування
Громадянин Російської Федерації помер в Чорному морі в Криму, імовірно, від серцевого нападу, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався в сакському селі Попівка.
За словами дружини жителя Брянська, серцевий напад був у чоловіка, 1958 року народження, в морській воді.
Росіянина на берег винесли відпочивальники. Вони намагалися надати першу медичну допомогу, але безрезультатно. Медики "швидкої допомоги" констатували смерть чоловіка. Її причина встановлюється.
Проводиться розслідування.
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