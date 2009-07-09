Росіянин помер в морі в Криму

Громадянин Російської Федерації помер в Чорному морі в Криму, імовірно, від серцевого нападу, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався в сакському селі Попівка.

За словами дружини жителя Брянська, серцевий напад був у чоловіка, 1958 року народження, в морській воді.

Росіянина на берег винесли відпочивальники. Вони намагалися надати першу медичну допомогу, але безрезультатно. Медики "швидкої допомоги" констатували смерть чоловіка. Її причина встановлюється.

Проводиться розслідування.