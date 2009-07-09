Південна залізниця призначила додаткові поїзди до Криму

Південна залізниця призначила додаткові поїзди у кримському напрямі.

Як повідомили у прес-службі ПЗ, додатково призначені поїзди:

№545 Харків - Сімферополь з відправленням з Харкова о 16:57 і прибуттям до Сімферополя о 02:35 (з 1 липня по 30 серпня щодня);

№546 Сімферополь - Харків з відправленням із Сімферополя об 11:07 і прибуттям до Харкова о 21:01 (з 4 липня по 2 вересня щодня);

№587/588 Харків - Євпаторія з відправленням з Харкова о 00:40 з 15 липня по 31 серпня по непарних числах і прибуттям до Євпаторії об 11:04 цього ж дня. Відправлення з Євпаторії о 03:40 з 15 липня по 31 серпня по непарних числах і прибуття до Харкова о 03:40 з 16 липня по 30 серпня по парних числах і 1 вересня. За наявності суміжних чисел 31 липня і 1 серпня поїзд відправиться з Харкова і Євпаторії 29 і 31 липня, 3 серпня і прибуде до Харкова 30 липня, 1 і 4 серпня.