Росія скаржиться на дискримінацію російської мови в Україні

Міністерство закордонних справ Росії розраховує, що Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК дасть об`єктивну оцінку «дискримінаційним діям» влади України стосовно російської мови і російськомовного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, він повідомив, що 6 липня в МЗС РФ і Міністерстві освіти і науки відбулися зустрічі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин К.ВОЛЛЕБЕКА з керівництвом цих міністерств.

За словами А.НЕСТЕРЕНКА, основна увага на зустрічах була приділена рекомендаціям, підготовленим офісом Верховного комісара за підсумками вивчення ситуації у сфері освіти українською мовою в РФ і російською мовою в Україні з акцентом на російській частині дослідження.

«Дослідження передбачає оцінку ситуації в тому вигляді, як вона склалася в обох країнах, і не має на меті робити порівняння», - зазначив А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, говорити про підсумки дослідження передчасно, оскільки документ ще допрацьовуватиметься з урахуванням коментарів української і російської сторін. 7 липня комісар відбув до Києва для проведення відповідних консультацій з профільними відомствами України, додав А.НЕСТЕРЕНКО.

«Російська сторона високо цінує внесок офісу Верховного комісара у підвищення рівнів стандартів освіти на мовах меншин і зміцнення міжетнічної згоди в суспільстві. Лінія ж, що проводиться в Україні на дерусифікацію, форсоване переведення освітнього й інформаційного простору, судово-адміністративної сфери країни повністю на українську мову посилює розмежування в українському суспільстві», - заявив А.НЕСТЕРЕНКО.

«В зв`язку з цим, ми розраховуємо на адекватні оцінки ситуації з боку офісу Верховного комісара. Виходимо з того, що добросердя в цих питаннях сприймається українською владою як заохочення своїх дискримінаційних дій стосовно російської мови і російськомовного населення цієї країни», - додав він.

А.НЕСТЕРЕНКО стверджує, що численні повідомлення, що надходять від росіян з України, свідчить про наявність системних порушень у цій сфері.