Погода на п`ятницю

Синоптики прогнозують в п`ятницю в Україні теплу, але дощову погоду.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, 10 липня очікується мінлива хмарність. В східній половині, Криму та в Карпатах короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 19-24 м/с, вночі на Сумщині, Полтавщині та Харківщині місцями сильні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, у західних областях 7-12°, вдень 22-27°; у південній частині та східних областях вночі 17-22°, вдень 27-33°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°, у Києві - вночі 13-15°, вдень 24-26°.