Мільйонерів у Криму побільшало

У Криму побільшало легальних мільйонерів.

В автономії кількість громадян, які задекларували за підсумками 2008 року дохід понад 1 млн. грн., зросла з 29 до 51, повідомила сьогодні прес-служба Державної податкової адміністрації України в Криму.

”Сукупна сума доходу, задекларованого цією категорією платників, становить 212 млн. грн.”, - сказано в повідомленні.

За даними податківців, найбільші доходи - у жителів Сімферополя і Ялти. У цих містах кількість мільйонерів становить, відповідно, 35 і 11.

Основними джерелами отримання значних доходів залишається продаж нерухомості (включаючи земельні ділянки на Південному березі Криму), отримання інвестиційного прибутку і продаж корпоративних прав.

”Найбільшу суму доходів - понад 35 млн. грн., одержану (в Криму) в 2008 році, задекларував громадянин від проведення операцій з інвестиційними активами”, - додали в прес-службі податкової.