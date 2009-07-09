Справу мажору розглянуть 23 липня

На 23 липня призначено судове засідання у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Сімферополі за участю автомобіля Bentley, яким керував син депутата сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА - Віталій. Внаслідок ДТП загинула 25-річна байкер Анна Мішуткіна.

Напередодні в суді Сімферополя почалися слухання.

Між тим прокуратура закрила кримінальну справу стосовно В.ФАЙНГОЛЬДА про хуліганство в сімферопольському барі в 2002 році, яка була об`єднана в одне провадження із справою про ДТП.

«Прокуратура вивчила матеріали, зібрані міліцією, і ухвалила рішення про закриття кримінальної справи у зв`язку з недоведеністю провини Віталія ФАЙНГОЛЬДА у вчиненні хуліганських дій в барі «Два капітани», - повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА. При цьому, зазначила вона, «стосовно решти осіб (охоронців ФАЙНГОЛЬДА) кримінальна справа вже направлена до суду».

16 вересня минулого року в Сімферополі відбулося зіткнення автомобіля Bentley під управлінням В.ФАЙНГОЛЬДА з мотоциклом, за кермом якого знаходилася А.Мішуткіна. Внаслідок потужного удару байкер загинула. У неї залишилася малолітня донька.

Відділ з розслідуванню ДТП слідчого управління міліції Криму порушив справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчим управлінням міліції автономії була порушена ще одна справа проти В.ФАЙНГОЛЬДА за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Ці події сталися ще у 2002 році.

Справи об`єднали в одне провадження, всередині червня направили до прокуратури Криму для затвердження обвинувального висновку.