Зірка Пуговкіна засяє в Ялті

Пам`ятний знак «Зірка Михайла Пуговкіна» відкриють 13 липня у Ялті. Цього ж дня стартує перший кримський ретро-кінофестиваль «Віват, комедія!», присвячений пам`яті народного артиста СРСР, почесного громадянина Ялти.

Пам`ятний знак з`явиться на площі біля кіноконцертного залу «Ювілейний» поряд із «зірками» співаків Юрія Богатикова, Алли ПУГАЧОВОЇ, Філіпа КІРКОРОВА, повідомила кореспонденту УНІАН голова правління Союзу кінематографістів Криму Ольга ПРУДНІКОВА-ЮШКОВА.

Ідея проведення фестивалю «Віват, комедія!» належить акторові і його дружині. «Фестиваль придумали Пуговкіни – Ірина Костянтинівна і Михайло Іванович, після того, як у 1996 році колеги-актори вручили Пуговкіну приз як «королю кінокомедії», – розповіла О.ПРУДНІКОВА-ЮШКОВА.

За її словами, з 2000 року фестиваль «Віват, комедія!» проходить у Москві. «В останній свій приїзд (до Криму) у 2007 році Михайло Іванович висловив побажання, щоб такого роду фестиваль з хорошими, перевіреними часом комедіями був і в Криму. Пропозиція була висловлена, але вона, на жаль, «провисла», її почули багато хто, але організувати не взялися. Минулого року Михайло Іванович не приїжджав до Криму, він хворів. Після його смерті дружина Пуговкіна, перебуваючи в Криму, прийшла до нас і запропонувала провести фестиваль на згадку про актора», – зазначила голова правління Союзу кінематографістів Криму.

Після відкриття «Зірки Михайла Пуговкіна» в театрі Чехова в Ялті пройде акторський концерт. У ньому, як очікується, візьмуть участь відомі актриси Зінаїда КІРІЄНКО і Світлана СВІТЛИЧНА, актор Сергій НІКОЛАЄВ і художній керівник кіножурналу «Фітіль» Віталій МАКСИМОВ.

Фестиваль «Віват, комедія!» триватиме чотири дні. 13 липня він пройде в Ялті, 14-го – в Гурзуфі, 15-го – в Алушті і 16-го в Севастополі.

У рамках ретро-кіноогляду відбудеться прем`єра фільму «Життя і доля Михайла Пуговкіна», а в оздоровницях півострову покажуть кінострічки з участю актора. Він зіграв у 101 фільмі, з них 33 знімалися в Криму, заначила О.ПРУДНІКОВА-ЮШКОВА.

Пуговкін помер на 86-му році життя у себе вдома в Москві 25 липня 2008 року.