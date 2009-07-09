Ющенко хоче покарати забудовників Нікітського ботанічного саду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури завершити розслідування кримінальної справи за фактом незаконного будівництва на території Нікітського ботанічного саду в Криму.

Як повідомляє прес-служба глави держави, ЮЩЕНКО зауважив, що, незважаючи на численні доручення Президента і уряду, досі не затверджені межі ботсаду. Сьогодні на його території розташувалися не лише приватні будинки, а й цілі готельні комплекси.

У підготовленому академією аграрних наук країни обґрунтуванні уточнення природоохоронного статусу земельних ділянок наведено завищені площі, з яких пропонується зняти статус земель природно-заповідного фонду. Прийняття цього рішення призвело б до значного (на 25%) скорочення площі Нікітського ботсаду, йдеться у повідомленні.

Звертаючись до представника генпрокуратури, ЮЩЕНКО заявив, що за 30 днів у цьому питанні має бути поставлено крапку. На його переконання, винні мають бути покарані.

«Хочу поцікавитися в Української академії аграрних наук, у підпорядкуванні якої знаходиться сад: як таке могло статися? Якщо ви не можете зберегти наш національний здобуток, то краще передати Нікітський ботанічний в управління Мінприроди», - звернувся Президент до віце-президента УААН.

ЮЩЕНКО підкреслив, що за 10 днів хоче бачити позицію академії з цього питання.