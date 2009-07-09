Ділки залишилися без відходів руди
20:00, 09 липня 2009Крым
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Ціна питання - десятки мільйонів
Вищий господарський суд України скасував судові рішення, якими Камиш-Бурунський залізорудний комбінат (Крим) спонукали укласти угоду з продажу комерційній фірмі відходів збагачення залізної руди.
"Відходи збагачення залізної руди на 43 мільйони гривень не перейшли до приватників", - повідомила прес-служба прокуратури автономії.
Госпсуд задовольнив касацію прокуратури.
Касаційна інстанція погодилася з доводами про те, що згідно із законами України такі відходи відносяться до корисних копалин і є надрами, які не можуть передаватися у власність.
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