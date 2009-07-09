Ділки залишилися без відходів руди

Вищий господарський суд України скасував судові рішення, якими Камиш-Бурунський залізорудний комбінат (Крим) спонукали укласти угоду з продажу комерційній фірмі відходів збагачення залізної руди.

"Відходи збагачення залізної руди на 43 мільйони гривень не перейшли до приватників", - повідомила прес-служба прокуратури автономії.

Госпсуд задовольнив касацію прокуратури.

Касаційна інстанція погодилася з доводами про те, що згідно із законами України такі відходи відносяться до корисних копалин і є надрами, які не можуть передаватися у власність.