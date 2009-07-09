«Штучки» отримали гран-прі у Криму

Головна нагорода XVII Міжнародного дитячого кінофестивалю «Артек» - «Гран-прі» - за рішенням професійного журі вручена польському фільму «Штучки».

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відбулась церемонія закриття фестивалю. У конкурсній програмі бути представлено 9 фільмів. Програму оцінювали два журі: професійне і дитяче.

В результаті голосування великого дитячого журі, до складу якого ввійшли юні кіноартисти і близько 3500 дітей-артеківців, названі переможці в номінаціях: «Найзахоплюючий фільм» - «Казки на ніч», США, режисер Адам ШЕНКМАН; «Найдобріший фільм» - «Валлі», США, режисер Ендрю СТЕНТОН;

«Наймудріший фільм» - «Штучки», Польща, режисер Анджей ЯКИМОВСКІ; «Най-Най фільм» - «Привіт, Кіндер!», Росія, режисер Мілена ФАДЄЄВА.

Рішення дорослого професійного журі визначило переможців у номінаціях: «Кращий фільм для сімейного перегляду» - «Дванадцяте літо», Росія, режисер Павло ФАТТАХУТДІНОВ; «Кращий фільм-казка» - «Таємниця Мунакра», Велика Британія - Угорщина - Франція, режисер Габор ЧУПО; «Кращий пригодницький фільм» - «Маленькі розбійники», Латвія - Австрія, режисер Арманд ЗВІРБУЛІС.

Впродовж фестивального тижня близько 3,5 тисяч юних глядачів змогли подивитися більш як 25 нових фільмів з 15 країн, створених для дітей і юнацтва.

Відбулося більш як 100 майстер-класів і творчих зустрічей артеківцев зі знаменитими акторами, режисерами, телеведучими та продюсерами.