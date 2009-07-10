Хто будується на території Нікітського ботсаду
Ющенко вимагає відповіді від генеральної прокуратури...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури завершити розслідування кримінальної справи за фактом незаконного будівництва на території Нікітського ботанічного саду в Криму.
Як повідомляє прес-служба глави держави, ЮЩЕНКО зауважив, що, незважаючи на численні доручення Президента і уряду, досі не затверджені межі ботсаду.
Сьогодні на його території розташувалися не лише приватні будинки, а й цілі готельні комплекси. Порушено кримінальну справу за фактом незаконного будівництва готельних споруд.
Крім того, у підготовленому академією аграрних наук країни обґрунтуванні уточнення природоохоронного статусу земельних ділянок наведено завищені площі ділянок, з яких пропонується зняти статус земель природно-заповідного фонду. Прийняття цього рішення призвело б до значного (на 25%) скорочення площі Нікітського ботсаду, йдеться у повідомленні.
Звертаючись до представника генпрокуратури, ЮЩЕНКО заявив, що за тридцять днів у цьому питанні має бути поставлено крапку. На його переконання, винні мають бути покарані.
«Хочу поцікавитися в Української академії аграрних наук, у підпорядкуванні якої знаходиться сад: як таке могло статися? Якщо ви не можете зберегти наш національний здобуток, то краще передати Нікітський ботанічний в управління Мінприроди», - звернувся Президент до віце-президента УААН.
ЮЩЕНКО підкреслив, що за 10 днів хоче бачити позицію академії з цього питання.