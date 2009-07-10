Держвиконавці не квапляться зносити самобудови в Ялті

Відділ державної виконавчої служби не квапиться виконувати рішення судів про демонтаж самовільних будов в Ялті.

«Ми витрачаємо немало часу і зусиль в судах, – констатував ялтинський мер Сергій БРАЙКО, – але потім ці рішення «залягають» в ВДВС».

Він зажадав активізувати боротьбу з самобудами.

За словами начальника юридичного відділу ялтинської мерії Івана ПАЮКА, в 2008-ому році і першій половині 2009-го було прийнято 96 рішень про демонтаж або приведення у відповідність із документами самобудов.

До суду по цих рішеннях виконком направив 32 позови. ПАЮК відзначив, що мала кількість звернень пов`язана з тим, що «на початку року в судах виникли сумніви в правомірності звільнення виконкому від держмита при подачі позовів такого роду». Питання вже зняте, і «робота в цьому напрямі міською владою Ялти з квітня активізувалася», сказав начальник юрвідділу.

Задоволено 22 позови. Рішення судів вступили в законну силу, відкрито виконавче виробництво. При цьому з них виконали лише 4 рішення. «Перш за все – через нерозторопність державної виконавчої служби», – заявили в прес-службі мерії Ялти.