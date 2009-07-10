34 млн. грн. заборгованості із зарплати відшкодовано кримчанам

33,8 млн. грн. заборгованості із заробітної плати відшкодовано кримчанам за півроку завдяки прокуратурі автономії.

Внесено 362 документи реагування. На виконання прокурорських вимог виплачено 32,9 млн. грн., повідомила прес-служба наглядового відомства.

За фактами безпідставної невиплати заробітної плати та грубого порушення законодавства про працю органами прокуратури Криму в січні-червні порушено 28 кримінальних справ, 25 з яких уже розслідувано та направлено до суду.

Поточного року судами задоволено 450 позовів та заяв в інтересах трудящих на суму 880 тис. грн.